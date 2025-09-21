Οι ενδεκάδες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για το ντέρμπι “αιωνίων” στη Λεωφόρο

Οι ενδεκάδες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για το ντέρμπι “αιωνίων” στη ΛεωφόροΔιαβάζεται σε 1'
Ποιους επέλεξαν Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Χρήστος Κόντης για το ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
- 21 Σεπτεμβρίου 2025 20:13
Με το ντέρμπι “αιωνίων” κλείνει η 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στην έδρα του Παναθηναϊκού (21/09, 21:00, COSMOTE SPORT 1 HD, LIVE από το SPORT24) με στόχο το “4 στα 4” και την παραμονή στην κορυφή του πρωταθλήματος.
Ο Χρήστος Κόντης, όπως γράφει το SPORT24, κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του Παναθηναϊκού, στην τρίτη του θητεία στα “πράσινα”, στο πιο δύσκολο παιχνίδι που θα μπορούσε.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκoύ: Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ντέσερς
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Σβιντέρσκι
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αλλάζει τους μισούς παίκτες σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στην Πάφο για το Champions League.
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Καμπελά, Στρεφέτσα, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί