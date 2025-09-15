Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Πού θα δείτε τον τελικό Σούπερ Καπ χάντμπολ ανδρών

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Πού θα δείτε τον τελικό Σούπερ Καπ χάντμπολ ανδρώνΔιαβάζεται σε 1'
Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα μονομαχήσουν τη Δευτέρα (15/9) στον τελικό του Σούπερ Καπ για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο χάντμπολ ανδρών. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τον σπουδαίο αγώνα.
- 15 Σεπτεμβρίου 2025 11:13
Η πρώτη από τις πολλές “μάχες” που αναμένεται να δώσουν για ακόμη μία χρονιά ο πρωταθλητής Ολυμπιακός κι η Κυπελλούχος ΑΕΚ έφτασε.
Το βράδυ της Δευτέρας (15/09, 19:00) το κλειστό του Καματερού θα ανοίξει τις πύλες του για να υποδεχθεί τους ερυθρόλευκους και την Ένωση στον τελικό του Σούπερ Καπ χάντμπολ ανδρών, όπου και θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της σεζόν 2025-26.
Το σπουδαίο παιχνίδι θα μεταδοθεί από τη δημόσια τηλεόραση και συγκεκριμένα την ΕΡΤ2.