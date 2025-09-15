Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Πού θα δείτε τον τελικό Σούπερ Καπ χάντμπολ ανδρών

Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα μονομαχήσουν τη Δευτέρα (15/9) στον τελικό του Σούπερ Καπ για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο χάντμπολ ανδρών. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τον σπουδαίο αγώνα.

Η πρώτη από τις πολλές “μάχες” που αναμένεται να δώσουν για ακόμη μία χρονιά ο πρωταθλητής Ολυμπιακός κι η Κυπελλούχος ΑΕΚ έφτασε.

Το βράδυ της Δευτέρας (15/09, 19:00) το κλειστό του Καματερού θα ανοίξει τις πύλες του για να υποδεχθεί τους ερυθρόλευκους και την Ένωση στον τελικό του Σούπερ Καπ χάντμπολ ανδρών, όπου και θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της σεζόν 2025-26.

Το σπουδαίο παιχνίδι θα μεταδοθεί από τη δημόσια τηλεόραση και συγκεκριμένα την ΕΡΤ2.