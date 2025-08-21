Ολυμπιακός: Αυτά είναι τα φιλικά προετοιμασίας ενόψει της σεζόν 2025/26

Το πρόγραμμα των αγώνων προετοιμασίας του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2025/26.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το συνολικό πρόγραμμα των αγώνων προετοιμασίας του για τη σεζόν 2025/26, με τους Πειραιώτες να δίνουν το πρώτο τους φιλικό στις 6 Σεπτεμβρίου κόντρα στον Προμηθέα, το οποίο θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Σύμφωνα με το SPORT24, oι ερυθρόλευκοι θα μεταβούν στην Κύπρο για το τουρνουά “Νεόφυτος Χανδριώτης” και θα αντιμετωπίσουν Μονακό (13/9) και Παρί (14/9), ενώ στη συνέχεια θα αναμετρηθούν με την Αρμάνι Μιλάνο (19/9) στον ημιτελικό του Crete International Basketball Tournament στην Κρήτη, εκεί όπου θα βρουν στον δρόμο τους, στον μικρό ή στον μεγάλο τελικό (21/9) μία εκ των Φενέρμπαχτσε ή Ερυθρό Αστέρα που αναμετρώνται στον άλλο ημιτελικό (19/9).

Στις 30 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η 1η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στην Ισπανία.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

“Η έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού έχει οριστεί για τις 27 Αυγούστου, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν το πρώτο δείγμα αγωνιστικής… γραφής στις 6 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων προετοιμασίας έχει ως εξής:

06/09: ΣΕΦ: Ολυμπιακός – Προμηθέας (κεκλεισμένων των θυρών”

Τουρνουά “Νεόφυτος Χανδριώτης“

13/09: Ολυμπιακός – Μονακό

14/09: Ολυμπιακός – Παρί

Crete International Basketball Tournament

19/09: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μ.

21/09: Μικρός & Μεγάλος τελικός”