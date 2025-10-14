Ολυμπιακός: Απίθανο να αγωνιστούν Φουρνιέ και ΜακΚίσικ στον αγώνα με την Εφές

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές χωρίς τους Φουρνιέ και ΜακΚίσικ, με την κατάστασή τους να επανεκτιμάται πριν το τζάμπολ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της EuroLeague, χωρίς τους Εβάν Φουρνιέ και Σακίλ ΜακΚίσικ, όπως επιβεβαίωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Η κατάσταση των δύο παικτών θα επανεκτιμηθεί λίγο πριν το τζάμπολ, αλλά είναι αμφίβολο αν θα αγωνιστούν.

Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή “BIG 4 By Betsson”, οι δύο παίκτες δεν αναμένεται να αγωνιστούν σήμερα.

Ο Έλληνας προπονητής θα τους πάρει μαζί του στο Βελιγράδι για το παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (16/10, 22:00) και ελπίζει να έχει τουλάχιστον έναν από τους δύο διαθέσιμο για τον αγώνα της Πέμπτης.