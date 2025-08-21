Ολυμπιακός: Αποχωρεί ο Αναγνωστόπουλος

Μετά από μία σεζόν στον Ολυμπιακό όπου πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος αποχωρεί από τους ερυθρόλευκους.

Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος έκανε το καλοκαίρι του 2024 το μεγάλο βήμα από την Κηφισιά στον Ολυμπιακό και η περασμένη σεζόν τον βρήκε να πανηγυρίζει την κατάκτηση του νταμπλ με τους ερυθρόλευκους, έχοντας το ρόλο του τρίτου κατά σειρά γκολκίπερ πίσω από τους Κωνσταντή Τζολάκη και Αλέξανδρο Πασχαλάκη.

Σε αυτή τη σεζόν, όπως γράφει το SPORT24, ο 31χρονος κίπερ έκατσε σε ένα ματς κάτω από την εστία των Πειραιωτών, στο εντός έδρας απέναντι στον ΠΑΟΚ για τα playoffs της Stoiximan Super League, και όλα δείχνουν πως εκείνο το ματς ήταν το πρώτο και μοναδικό που υπερασπίστηκε την ερυθρόλευκη εστία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Αναγνωστόπουλος θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΛ Novibet να φαντάζει πιθανός προορισμός για εκείνον, με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη να προαναγγέλει μάλιστα το αντίο των δύο πλευρών μέσω Instastory.

“Θα μου λείψεις ρε τρελόπαιδο… Τιμή μου”, έγραψε χαρακτηριστικά.