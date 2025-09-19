Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 76-71: Φουρνιέ και Βεζένκοβ τον έστειλαν στον τελικό

Στον τελικό του τουρνουά της Κρήτης θα παίξει ο Ολυμπιακός, μετά από το 76-71 επί της Αρμάνι Μιλάνο.

Το ματς δεν είχε πολλή ποιότητα, όμως Ολυμπιακός και Αρμάνι Μιλάνο έδωσαν το βράδυ της Παρασκευής (19/9) μια καλή μάχη στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, στην πρώτη ημέρα του τουρνουά της Κρήτης.

Oπως αναφέρει το Sport24.gr oι Πειραιώτες πήραν την νίκη (76-71) και την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (21/9 στις 20:30), στον οποίο θα αντιμετωπίσουν τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου που προηγουμένως είχε επικρατήσει με 77-67 της πρωταθλήτριας Ευρώπης Φενέρμπαχτσε.

Ένα τρίποντο του Φουρνιέ (70-65 στο 38′) ήταν σημαντικό για τους ερυθρόλευκους, που παρατάχθηκαν χωρίς τους Κίναν Έβανς, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστα Παπανικολάου, Κώστα Αντετοκούνμπο και κλείδωσαν το ματς με βολές του Βεζένκοβ.

Οι Ιταλοί, από την πλευρά τους, δεν είχαν τον Μάρκο Γκούντουριτς, τον Βλάτκο Τσάντσαρ και τον Σαβόν Σιλντς. Προηγήθηκαν με 13 στα μέσα της τρίτης περιόδου, από εκεί και πέρα όμως δεν βρήκαν τρόπο να φρενάρουν τον Ολυμπιακό που πήρε το αποτέλεσμα μπροστά στο ελληνικό κοινό.

28-44 τα ριμπάουντ, με τον Ολυμπιακό να δίνει 14 επιθετικά στους αντιπάλους του, αλλά να σπαταλάει μόλις οκτώ κατοχές και να κλείνει τον αγώνα με 23 ασίστ. Εννέα είχε ο Τόμας Γουόκαπ, χωρίς λάθος. 14-0 οι πόντοι στον αιφνιδιασμό για τις δύο ομάδες.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-12, 26-31, 51-53, 76-71

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 8 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 9 ασίστ), Γουόρντ 10 (3/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 4/5 βολές), Λαρεντζάκης, Λι 6 (2/3 δίποντα, 2/2 βολές), Βεζένκοβ 12 (1/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/8 βολές, 4 ριμπάουντ), Κουμάτζι 2, Πίτερς 5 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Χολ 4 (5 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), ΜακΚίσικ 6 (1/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Φουρνιέ 15 (1/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/3 βολές, 4 ριμπάουντ)

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Μεσίνα): Μάνιον 9 (2/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/4 βολές), Μπράουν 13 (2/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 6 λάθη), Έλις 4, Μπούκερ 3, Τονούτ, Μπολμάρο 8 (4/6 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Μπρουκς 9 (2/5 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), ΛεΝτέι 13 (4/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Ρίτσι 2, Νίμπο 10 (5/7 δίποντα, 10 ριμπάουντ), Ντάνστον