Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR 2-0: Λυτρωτής Γιαζίτζι, με το δεξί στην πρεμιέρα οι ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός επικράτησε δύσκολα με 2-0 του Αστέρα AKTOR στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League, με φοβερό γκολ του Γιαζίτζι στις καθυστερήσεις, ενώ ακολούθησε και δεύτερο τέρμα με τον ελ Κααμπί.

Από μηχανής… Γιουσούφ Γιαζίτζι για τον Ολυμπιακό. Ο Τούρκος ήρθε από τον πάγκο στο 81′ και με ένα απίθανο γκολ στο 90’+3′ άνοιξε τον δρόμο στους ερυθρόλευκους που επικράτησαν 2-0 απέναντι στον Αστέρα AKTOR στο άδειο λόγω τιμωρίας Γ. Καραϊσκάκης για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Όπως γράφει το SPORT24, οι Αρκάδες έπαιξαν πολύ κλειστά, σφραγίζοντας καλά τους χώρους και αναγκάζοντας τους Πειραιώτες να επιχειρήσουν πολλές σέντρες χωρίς αντίκρισμα.

Η πιο μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό ήρθε στο 73΄ όταν ο Τσικίνιο έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Τσιντώτα με αριστερό πλασέ εντός περιοχής.

Τη λύση ήρθε να δώσει ο Γιαζίτζι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, σκοράροντας με ένα ασύλληπτο αριστερό σουτ εκτός περιοχής.

Το κερασάκι ήρθε να βάλει με αριστερό πλασέ εντός περιοχής στην εκπνοή ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.