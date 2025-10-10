Ολυμπιακός – Dubai BC 86-67: Νίκησε εύκολα και “βλέπει” το πρώτο ντέρμπι της σεζόν

Ο Σάσα Βεζένκοβ σκόραρε κατά ριπάς. Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοβ τον ακολούθησαν. Ο Ολυμπιακός δεν κρύφτηκε πίσω από τις απουσίες του, νίκησε εύκολα τη Dubai BC (86-67) και πηγαίνει με άριστη ψυχολογία στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν.

Μετά από την Κύπρο, την Κρήτη, τη Ρόδο, την Ισπανία (Βιτόρια και Μαδρίτη) και το Μαρούσι, ο Ολυμπιακός είχε ανάγκη ένα ματς στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και το βράδυ της Παρασκευής (10/10), άρπαξε την ευκαιρία να νιώσει πιο δυνατός, παίζοντας για πρώτη φορά φέτος μπροστά στο κοινό του.

Οι Πειραιώτες νίκησαν με 86-67 την Dubai BC για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλύπτει τις απουσίες των Κίναν Έβανς, Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Εβάν Φουρνιέ και να πηγαίνει στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (12/10 στις 19:00) με καλή ψυχολογία.

Ο Σάσα Βεζένκοβ σκόραρε κατά ριπάς (25 πόντοι σε 24 λεπτά), ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συνέχισε τις καλές εμφανίσεις, ο Φρανκ Νιλικίνα έκανε τη δουλειά ως μοναδικός καθαρός πλέι μέικερ, ο Νικόλα Μιλουτίνοβ γέμισε τη ρακέτα και έγραψε double-double (13 πόντοι, 11 ριμπάουντ σε 20 λεπτά) και οι ερυθρόλευκοι, με την άμυνά τους σε υψηλό επίπεδο, δεν έδωσαν δικαιώματα στην Dubai BC να τους αμφισβητήσει.

Όπως γράφει το SPORT24, νεοφώτιστη στη EuroLeague ομάδα δεν βρήκε τρόπο να περιορίσει το ξέσπασμα του Βεζένκοβ στις αρχές της τρίτης περιόδου, με τον Γιούριτσα Γκόλεματς να παίρνει πράγματα από τους Μπέικον, Πετρούσεβ, Καμπενγκέλε, αλλά να βλέπει χαμηλό ποσοστό στο τρίποντο και περιορισμένο ρόστερ καθώς έλειψαν ο Αλέκσα Αβράμοβιτς, ο Τζάναν Μούσα, ο Τζάστιν Άντερσον κι ο Μαμ Τζαϊτέ.

Ο MVP

Ο Σάσα Βεζένκοβ, ποιος άλλος; Με τον Εβάν Φουρνιέ εκτός δράσης, ο Βούλγαρος φόργουορντ είχε όσο χώρο χρειαζόταν για να γεμίσει τη στατιστική του με εντυπωσιακό τρόπο. 25 πόντους έβαλε σε 23:31, από 6/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 4/6 βολές, ενώ μάζεψε και 11 ριμπάουντ. 34 μονάδες συγκέντρωσε στο σύστημα αξιολόγησης, την ιδανική στιγμή, όταν όλοι έλεγαν ότι είχε μπει άσχημα στη σεζόν.

Τα στατιστικά που ξεχώρισαν

Με ένα λάθος έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός, με δύο έκλεισε η Dubai BC το πρώτο μέρος. Οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν το ματς με 4/24 τρίποντα (16.7%), επίδοση που δεν τους επέτρεψε να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο. 22-27 οι πόντοι από τους αναπληρωματικούς, 9-7 οι πόντοι στον αιφνιδιασμό, 16-7 οι πόντοι από τα λάθη του αντιπάλου, 9-7 οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες (επιθετικά ριμπάουντ) για τις δύο ομάδες.

Ο αγώνας

Με Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ άνοιξε το ματς ο Ολυμπιακός, που είχε καλές αποφάσεις στην επίθεση, αλλά και δυσκολία να περιορίσει τα τελειώματα του Καμπενγκέλε. Οι Πειραιώτες πήραν σκορ από έξι παίκτες στα πρώτα επτά λεπτά, με τον Ντόρσεϊ να βάζει τρίποντο για το 20-15 και τον Βεζένκοβ να φτάνει τους εννέα πόντους για το 23-16 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Γκολ-φάουλ του Χολ και τρίποντο του Ντόρσεϊ έγραψαν το 29-16 σε δευτερόλεπτα στο ξεκίνημα της δεύτερης, με τον Γκόλεματς να καλεί timeout, να βλέπει την ομάδα του να αντιδράει με ένα καλό σερί, αλλά να χάνει ξανά την ισορροπία της. Ο Μπαρτζώκας πήγε σε σχήμα με Λι, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Πίτερς, Αντετοκούνμπο για αρκετή ώρα, οι Πειραιώτες κράτησαν μια καλή απόσταση μέχρι το ημίχρονο (43-31).

Ο Βεζένκοβ μπήκε με τρομερή ορμή στο δεύτερο μέρος, σκόραρε κατά ριπάς για το 50-34 στο 22′, για μερικές κατοχές έμοιαζε να παίζει λες και δεν έβλεπε τον αντίπαλό του. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πήγε τη διαφορά γύρω από τους 20, οι άνθρωποι της Dubai BC άρχισαν να γκρινιάζουν για τα πάντα. Μέχρι που κατάλαβαν ότι η ομάδα τους δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Ο Ντόρσεϊ έβαλε 3/3 βολές και το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 71-52.

Λι και Χολ έκαναν το 76-62 στο 32′, ο Μπαρτζώκας τράβηξε τον Βεζένκοβ στον πάγκο από νωρίς κι ο Ολυμπιακός πέτυχε όλους τους στόχους του στο σαραντάλεπτο. Με σημαντικότερο όλον ότι βγήκε υγιής, χωρίς να καταπονηθεί περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε εν όψει του ντέρμπι της Κυριακής.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Κορτές, Τσίτσι

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-16, 43-31, 71-52, 86-67

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 7 (1/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ασίστ), Γουόρντ 5 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Λαρεντζάκης, Λι 10 (1/2 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ασίστ), Βεζένκοβ 25 (6/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/6 βολές, 11 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ), Παπανικολάου 3 (2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 14 (2/6 τρίποντα, 6/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Πίτερς 4, Μιλουτίνοβ 1 3 (4/4 δίποντα, 5/6 βολές, 11 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο (1 ριμπάουντ), Χολ 5 (4 ριμπάουντ, 3 μπλοκ).

DUBAI BC (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς 3, Μπέικον 13 (4/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Αμπάς (3 ασίστ), Πρέπελιτς 6 (1), Μπερτάνς 10 (2/7 τρίποντα, 2 ασίστ), Σανλί, Καμπενγκέλε 10 (4/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Ράιτ 7 (2/4 δίποντα,3 ασίστ), Πετρούσεβ 14 (4/9 δίποντα, 6/7 βολές, 1 ριμπάουντ), Άντζουσιτς 2, Καμένιας 2 (3 ριμπάουντ).

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 19/33 δίποντα, 8/22 τρίποντα, 20/30 βολές, 43 ριμπάουντ (31 αμυντικά – 12 επιθετικά), 16 ασίστ, 14 λάθη, 5 κλεψίματα, 7 μπλοκ, 20 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Dubai BC: 19/39 δίποντα, 4/24 τρίποντα, 17/22 βολές, 28 ριμπάουντ (19 αμυντικά – 9 επιθετικά), 17 ασίστ, 8 λάθη, 6 κλεψίματα, 24 φάουλ.

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 4η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Εφές (14/10 στις 21:15), ενώ η Dubai BC θα παίξει με την Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη (14/10 στις 20:45).