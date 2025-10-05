Ολυμπιακός: Εκτός ο Φουρνιέ με Μαρούσι, κάνει ντεμπούτο ο Νιλικίνα

Με ένα νέο πρόσωπο θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός κόντρα στο Μαρούσι, αφού ο Φρανκ Νιλικίνα δηλώθηκε στην Stoiximan GBL και θα κάνει ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα, την ώρα που ο Εβάν Φουρνιέ θα ξεκουραστεί.

Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στη φετινή Stoiximan GBL κόντρα στο Μαρούσι (5/10 στις 13:00) και ο Φρανκ Νιλικίνα κάνει επίσης ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα, καθώς δηλώθηκε από τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα και έγινε ο έβδομος ξένος της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Νιλικίνα θα ακολουθήσει το πρόγραμμα της ομάδας, όπως το είχε ορίσει ο προπονητής του Ολυμπιακού από την Ισπανία, και θα ενσωσματωθεί στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας πρώτα στην Stoiximan GBL και μετά στην EuroLeague.

Εκτός εξάδας των ξένων του Ολυμπιακού για τον αγώνα με το Μαρούσι έμεινε ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος θα ξεκουραστεί μετά την διαβολοβδομάδα στην EuroLeague.

Εκτός αποστολής έμειναν και οι ΜακΚίσικ και Έβανς, που δεν έχουν ακόμη δηλωθεί στην Stoiximan GBL.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού με Μαρούσι