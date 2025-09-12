Ολυμπιακός: Επίσημα ερυθρόλευκος ο Μπιλάλ Μαζάρ

Ο Μπιλάλ Μαζάρ είναι και με τη βούλα παίκτης του Ολυμπιακού, καθώς οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αιγύπτιου μεσοεπιθετικού που προορίζεται για τη δεύτερη ομάδα.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια ακόμα μεταγραφή για τη δεύτερη ομάδα, καθώς ο 22χρονος μεσοεπιθετικός, Μπιλάλ Μαζάρ είναι και με τη βούλα ερυθρόλευκους.

Οπως αναφέρει το Sport4.gr ο Μπιλάλ έγινε γνωστός στη χώρα μας με τον Παναθηναϊκό, όταν τη σεζόν 2023/24 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του Youth League με εννέα γκολ. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στο τελευταίο εξάμηνο με τη Λαμία, ενώ πιο πριν αγωνιζόταν στην πορτογαλική Εστρέλα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: “Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μπιλάλ Μαζάρ. Ο Αιγύπτιος διεθνής επιθετικός γεννήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2003.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Mokawloon από την Αίγυπτο και το 2020 πήρε μεταγραφή στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του UEFA Youth League της σεζόν 2023-2024 με εννέα γκολ. Το καλοκαίρι του 2023 συνέχισε την καριέρα του στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στην Estrela Amadora, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 επέστρεψε στην Ελλάδα για τη Λαμία όπου και αγωνίστηκε δέκα φορές στο πρωτάθλημα της Super League.

Επίσης είναι διεθνής με την εθνική Αιγύπτου, έχοντας έξι συμμετοχές στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το καλοκαίρι του 2024.

Μπιλάλ καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!“.