Ολυμπιακός: Έρχεται στην Ελλάδα ο Μανέ για να υπογράψει

Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Αμπντουλί Μανέ, ο οποίος έρχεται άμεσα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους νταμπλούχους Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τη Μιέλμπι για την απόκτηση του Αμπντουλί Μανέ, ο οποίος αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους ερυθρόλευκους.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Μανέ είναι 20 ετών, αγωνίζεται κυρίως ως ακραίος ή δεύτερος επιθετικός, έχει ύψος 1.79μ. και βασικό του προσόν είναι η ταχύτητα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Σουηδία, ο παίκτης αναμένεται μέσα στην εβδομάδα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ωστόσο, δεν πρόκειται να ενταχθεί άμεσα στους Πειραιώτες, καθώς το πρωτάθλημα Σουηδίας είναι σε εξέλιξη και η Μιέλμπι, η οποία οδηγεί την κούρσα (στο +5 από τους διώκτες της) και διεκδικεί τον τίτλο, θέλει να κρατήσει τον παίκτη μέχρι να ολοκληρωθεί η Allsvenskan.

Φυσιολογικό “θέλω” δεδομένου ότι ο Μανέ είναι εκ των κορυφαίων παικτών της πρωτοπόρου του σουηδικού πρωταθλήματος. Η λίγκα εκεί ολοκληρώνεται στις 9 Νοεμβρίου, επομένως ο 20χρονος άσος από την Γκάμπια μέχρι τότε θα υπολογίζεται κανονικά από τη Μιέλμπι. Από εκεί και πέρα, θα έρθει στον Ολυμπιακό και θα μπορέσει να αγωνιστεί με τα ερυθρόλευκα από την 1η Ιανουαρίου.

Τη φετινή σεζόν, ο Μανέ έχει πετύχει 6 γκολ και μετράει 3 ασίστ σε 19 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Σουηδίας. Τελευταίο του γκολ κόντρα στην Μπρομαποϊκάρνα, στις 19 Μαΐου. Τελευταία του εμφάνιση κόντρα στην Τζουργκάρντεν, στις 17 Αυγούστου, όταν ξεκίνησε βασικός και έγινε αλλαγή στο 71′, σε ένα ματς που έληξε 1-1.