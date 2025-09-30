Ολυμπιακός: H αποστολή των ερυθρόλευκων για το σπουδαίο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Άρσεναλ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League.

Μετά από διάλειμμα μία εβδομάδας ο Ολυμπιακός ρίχνεται ξανά στη “μάχη” της League Phase του Champions Legaue, ανοίγοντας παράλληλα τον κύκλο των εκτός έδρας ματς.

Όπως γράφει το Sport24, οι νταμπλούχοι Ελλάδας αντιμετωπίζουν το βράδυ της Τετάρτης (01/10) την Άρσεναλ στο Λονδίνο με στόχο να ζήσουν ξανά ημέρες 2020, όταν άλωσαν την έδρα των Κανονιέρηδων με 2-1.

Μιάμιση ημέρα πριν από τη σπουδαία αναμέτρηση οι “ερυθρόλευκοι” ανακοίνωσαν την αποστολή τους, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μπορεί να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες της ευρωπαϊκής λίστας εκτός των τραυματισμένων Ροντινέι και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού για την Άρσεναλ

Τερματοφύλακες: Τζολάκης, Πασχαλάκης, Κουράκλης

Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Ρέτσος, Κοστίνια, Μπρούνο

Μέσοι: Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Πνευμονίδης

Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Ταρέμι

Η “ερυθρόλευκη” αποστολή πέταξε το πρωί της Τρίτης (30/09) με προορισμό την πρωτεύουσα της Αγγλίας.

Εκτός από τους παίκτες που πήρε μαζί του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ο φωτογραφικός φακός έπιασε και τον Ρεμί Καμπελά παρότι ο Γάλλος σταρ βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Μάλιστα, μαζί με την ομάδα ανδρών ήταν και αυτή της Κ19, που επίσης παίζει με τους Κανονιέρηδες για τον θεσμό του Youth League.