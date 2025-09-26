Ολυμπιακός: Η αποστολή των ερυθρολεύκων για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Σάββατο (27/9) τον Λεβαδειακό στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Αυτή είναι η αποστολή των ερυθρολεύκων.

Οι Πειραιώτες, οι οποίοι έρχονται από τη μεσοβδόμαδη νίκη απέναντι στον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, είδαν τον Ροντινέι και τον Ζέλσον Μάρτινς να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή μετά την απουσία τους από τα τελευταία ματς.

Απεναντίας, όπως γράφει το SPORT24, εκτός έμειναν οι Μπρούνο, Σιπιόνι και Γιάρεμτσουκ.

Αναλυτικά οι παίκτες που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάντσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Ζέσλον Μάρτινς, Γκαρσία, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.