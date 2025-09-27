Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2: Νίκη με γκολ του Τσικίνιο στο φινάλε

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-2 του Λεβαδειακού με τον Τσικίνιο να σκοράρει στο 90’+6′ και να χαρίζει στους Πειραιώτες την επιστροφή στις νίκες στη Stoiximan Super League.

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 τον Λεβαδειακό στο “Γ. Καραϊσκάκης”, επιστρέφοντας στις νίκες στη Stoiximan Super League και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο αγώνας, παρά την έντονη πίεση από τους φιλοξενούμενους, κρίθηκε με γκολ του Τσικίνιο στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, δίνοντας την πολύτιμη νίκη στους Πειραιώτες.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 43ο λεπτό με κεφαλιά του Πάνου Ρέτσου μετά από κόρνερ του Μουζακίτη, ενώ ο Λεβαδειακός ισοφάρισε στο 58ο λεπτό με γκολ του Παλάσιου μετά από αντεπίθεση.

Η άμεση αντίδραση των ερυθρολεύκων ήρθε στο 60′ με κεφαλιά του Τσικίνιο, ύστερα από δοκάρι του Μουζακίτη. Παρά την ισοφάριση του Λεβαδειακού στο 79′ με γυριστό σουτ του Γκούμα, ο Ολυμπιακός βρήκε τη λύση ξανά στο 90′+6′, όταν ο Τσικίνιο με ωραία ατομική ενέργεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας τη νίκη στους Πειραιώτες.

Μετά τη νίκη αυτή, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στα επόμενα δύσκολα ματς, με Άρσεναλ για το UEFA Champions League (01/10) και ΠΑΟΚ για τη Stoiximan Super League (05/10).