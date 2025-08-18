Ολυμπιακός: Με πάνω από 15.000 φιλάθλους του στον Βόλο

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε κι έλαβα πάνω από 15.000 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων του στο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League απέναντι στον Βόλο (30/08, 19:00) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Στα ερυθρόλευκα θα ντυθεί το Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 30 Αυγούστου. Ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League και στη σύσκεψη ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (18/08) αποφασίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη τόσο της τοπικής ομάδας όσο και της Αστυνομίας, οι νταμπλούχοι Ελλάδας να πάρουν πάνω από 15.000 εισιτήρια.