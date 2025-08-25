Ολυμπιακός – Mεταγραφές: Αυτά μπορεί να προσφέρει ο Μανέ στους ερυθρόλευκους

Ο 21χρονος Αμπντουλί Μανέ από την Γκάμπια, ο οποίος αναμένεται στην Ελλάδα την Τρίτη ή την Τετάρτη για τις υπογραφές, αποτελεί επένδυση για το μέλλον για τον Ολυμπιακό.

Η μεταγραφή του Αμπντουλί Μανέ στον Ολυμπιακό είχε “κλειδώσει” εδώ και μέρες και έγινε στο πλαίσιο της πολιτικής που έχει χαράξει η πειραϊκή ομάδα με την προσθήκη ποιοτικών νεαρών σε ηλικία ποδοσφαιριστών όπως, για παράδειγμα, ο Σιπιόνι και ο Νασιμέντο.

Οι “ερυθρόλευκοι”, σύμφωνα με πληροφορίες, ήρθαν σε συμφωνία με την πρωτοπόρο του σουηδικού πρωταθλήματος Μιάλμπι αντί του ποσού των 3,5 εκατ. ευρώ (μαζί με τα μπόνους μπορούν να ξεπεράσουν τα τέσσερα εκατομμύρια) και ο επιθετικός από την Γκάμπια θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο, δηλαδή έως το 2030.

Οι Σκανδιναβοί ζήτησαν ο 21χρονος ποδοσφαιριστής από την Γκάμπια να παραμείνει στην ομάδα τους έως τις 9 Νοεμβρίου που ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα στη Σουηδία και να ενταχθεί στον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο, που είναι και το πιθανότερο.

Η Μιάλμπι βρίσκεται κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος έχοντας αποκτήσει προβάδισμα έναντι της Χάμαρμπι, της Μάλμε και της ΑΪΚ Στοκχόλμης και δεν θέλει να χάσει τώρα τον πρώτο της σκόρερ και έναν εκ των κορυφαίων σε απόδοση ποδοσφαιριστών Αμπντουλί Μανέ. Ο ταλαντούχος επιθετικός έχει πετύχει 6 γκολ και μοιράσει 3 ασίστ σε 19 αγώνες στο πρωτάθλημα, ενώ μετράει άλλα 2 τέρματα σε 5 ματς στο Κύπελλο.

Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί στενά τον Μανέ εδώ και ένα χρόνο και, συγκεκριμένα, από τον Μάιο του 2024, με τους σκάουτ της ομάδας να κάνουν συχνά τα ταξίδια στη Σουηδία και ήταν ένας από τους τέσσερις – πέντε ποδοσφαιριστές που έχουν ξεχωρίσει οι “ερυθρόλευκοι” από την αγορά της Σκανδιναβίας.

Ο Αφρικανός επιθετικός ήταν στο στόχαστρο της Γουλβς, της Μπράιτον, της Μπόρνμουθ, της Μπέρνλι, της Πόρτσμουθ, της Μπασακσεχιρ, της Μάιντς, της Άντερλεχτ και της Σινσινάτι, αλλά ο Ολυμπιακός κινήθηκε μεθοδικά και έγκαιρα αποσπώντας το «ναι» της Μιάλμπι και του ποδοσφαιριστή. Πριν από τρεις μήνες, με αφορμή το ενδιαφέρον των αγγλικών συλλόγων, η “Mirror” είχε κάνει αφιέρωμα στον νεαρό επιθετικό τονίζοντας πως είναι “ένα από τα πιο καυτά αφρικανικά prospects του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου”.

Ο Μανέ, ο οποίος σε ένα μήνα θα κλείσει τα 21 του χρόνια, γεννήθηκε στην Γκάμπια στις 29 Σεπτεμβρίου 2004 και αγωνίζεται στις θέσεις του σέντερ φορ, του περιφερειακού επιθετικού και των εξτρέμ. Πρόκειται για έναν πολυσύνθετο επιθετικό, δεξιοπόδαρο, οξυδερκή, με καλή τεχνική κατάρτιση, δυνατό, γρήγορο, μαχητικό, καλό στο 1vs1 και με ευχέρεια στο σκοράρισμα. Επίσης, πρεσάρει ψηλά και ταλαιπωρεί τα αντίπαλα μπακ, κάτι το οποίο ζητάει επίμονα ο Μεντιλίμπαρ από τους παίκτες και προσαρμόζεται εύκολα σε σχήματα και στις ανάγκες κάθε παιχνιδιού.

Η Μιάλμπι απέκτησε τον Μανέ από την Βαλιντάν Μπαντζούλ της Γκάμπια τον Ιανουάριο του 2024 υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027 και σε ενάμιση χρόνο ο νεαρός άσος έχει 50 συμμετοχές, 10 γκολ και 4 ασίστ με τη σουηδική ομάδα.

Έχει χρησιμοποιηθεί, τόσο ως σέντερ φορ και εξτρέμ όσο ως «δεκάρι» και «οχτάρι». Εκεί, όμως, που αποδίδει καλύτερα είναι ως κεντρικός επιθετικός και ως αριστερός εξτρέμ. Επίσης, ο Αφρικανός έχει παίξει σε τέσσερις αγώνες της Εθνικής Ανδρών της Γκάμπια, με τις πρώτες δύο να έχουν πραγματοποιηθεί το 2022, όταν ήταν 18 ετών.

Ο Μανέ, ο οποίος είναι ένας από καλύτερους ποδοσφαιριστές του σουηδικού πρωταθλήματος, αποτελεί επένδυση για το μέλλον και μπορεί έως ένα βαθμό να υπηρετήσει τον ρόλο του αντί-Κωστούλα.