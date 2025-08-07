Ολυμπιακός: Σε επαφές για στόπερ που παίζει εκτός Ευρώπης οι ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός αναζητά στόπερ εν όψει της νέας σεζόν και οι Πειραιώτες φαίνεται πως βρίσκονται σε επαφές με σύλλογο εκτός Ευρώπης και Αργεντινής, πιθανότατα στη Βραζιλία. Παράλληλα, οι ερυθρόλευκοι έχουν προχωρήσει σε ορισμένες βολιδοσκοπήσεις για απόκτηση στράικερ.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την αναζήτηση ποδοσφαιριστών που θα ενσωματωθούν στο ρόστερ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εν όψει μίας απαιτητικής χρονιάς. Μία από τις θέσεις που θέλουν να καλύψουν οι ερυθρόλευκοι είναι και αυτή του στόπερ, αναζητώντας μεταγραφικές λύσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, του SPORT24, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε επαφές για κεντρικό αμυντικό, με σύλλογο που αγωνίζεται εκτός Ευρώπης και εκτός Αργεντινής, πιθανότατα στη Βραζιλία. Αυτή τη στιγμή, ο Ισπανός τεχνικός έχει στη διάθεσή του τους Ρέτσο, Πιρόλα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλο και Βέζο, με τον τελευταίο να συγκεντρώνει απειροελάχιστες πιθανότητες παραμονής.

Παράλληλα, μία ακόμα θέση που θέλει να καλύψει ο σύλλογος είναι αυτή του σέντερ φορ. Ο Χεφτέ Μπετανκόρ αποχωρεί για λογαριασμό της Αλμπαθέτε και αφήνει πίσω του ένα κενό, όσον αφορά τον τρίτο στράικερ στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ. Για την ώρα, έχουν γίνει ορισμένες βολιδοσκοπήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις κεντρικών επιθετικών. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν είναι κοντά ακόμη σε κάποια προσθήκη.