Ολυμπιακός: O Δημήτρης Σιόβας ξανά στους ερυθρόλευκους

Οι δρόμοι του Δημήτρη Σιόβα και του Ολυμπιακού συναντιούνται ξανά, όπως έκανε γνωστό μέσω ανακοίνωσης η ερυθρόλευκη ΠΑΕ.

Έπειτα από οκτώ χρόνια, ο Δημήτρης Σιόβας ανήκει ξανά στο έμψυχο δυναμικό της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία και ανακοίνωσε την επιστροφή του.

Όπως είχατε διαβάσει στο SPORT24, μαζί με τον Βαλμπουενά θα αποτελέσουν τους αρχηγούς της Β’ ομάδας, τους πυλώνες της ομάδας και στο αγωνιστικό κομμάτι και σε ρόλο καθοδηγητών, ο ρόλος τους θα αφορά το σημαντικό κομμάτι της επιρροής και νέων ποδοσφαιριστών του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

“Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Δημήτρη Σιόβα. Ο έμπειρος αμυντικός γεννήθηκε στη Δράμα στις 16 Σεπτεμβρίου 1988.

Το 2006 από την Ακαδημία της Ξάνθης αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα και το 2008 αποκτήθηκε από τον Πανιώνιο, απ’ όπου δόθηκε ως δανεικός στον Ιωνικό το 2009 και το 2012 ήρθε στον Ολυμπιακό και πανηγύρισε με τα ερυθρόλευκα τέσσερα πρωταθλήματα και δύο κύπελλα Ελλάδας. Αγωνίστηκε μέχρι τον Ιανουάριο του 2017 όποτε και πήγε στη Leganes αρχικά ως δανεικός και το καλοκαίρι ως μεταγραφή.

Το καλοκαίρι του 2020 αποκτήθηκε από την Huesca, συνεχίζοντας έτσι στο πρωτάθλημα της Ισπανίας στη La Liga και από το 2022 μέχρι το 2024 αγωνίστηκε στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στη Fortuna Sittard. Το 2025 επέστρεψε στην Ελλάδα αγωνιζόμενος στη Super League με τη φανέλα της Λαμίας και πλέον θα αγωνίζεται και πάλι με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Δημήτρη, καλώς επέστρεψες στον Ολυμπιακό!”