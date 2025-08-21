Ολυμπιακός: Ο Καλίφα Κουμάτζι στην προετοιμασία των ερυθρόλευκων

Στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ο Καλίφα Κουμάτζι (29 ετών, 2μ.23), όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες.

Ο Καλίφα Κουμάτζι (29 ετών, 2μ.23) θα βρίσκεται στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ενόψει της σεζόν 2025/26, όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες το μεσημέρι της Πέμπτης (21/8). Οι Πειραιώτες θα δοκιμάσουν τον Αφρικανό σέντερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και αν εκείνος τους πείσει, τότε θα τον κρατήσουν.

Όπως γράφει το SPORT24, πρόκειται για θηριώδη ψηλό, που αγωνίστηκε για πέντε σεζόν στην EuroLeague με την Άλμπα Βερολίνου από την περίοδο 2020/21 έως και τις αρχές της τελευταίας σεζόν. Συνολικά, μετράει 89 παιχνίδια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση με 5.7 πόντους (67% στο δίποντο, 59.8% στις βολές), 4.6 ριμπάουντ και 0.9 μπλοκ ανά 14.’23” κατά μέσο όρο.

Ο Αφρικανός άρχισε τη σεζόν 2024/25 στην Άλμπα και πρόλαβε να αγωνιστεί σε πέντε αγώνες στην EuroLeague με 4.4 πόντους και 8 ριμπάουντ ανά 19.4′ κατά μέσο όρο και σε τέσσερα παιχνίδια στο πρωτάθλημα Γερμανίας με 7.3 πόντους και 4.8 ριμπάουντ ανά 16.8′ κατά μέσο όρο, πριν αποχωρήσει από τη γερμανική ομάδα τον Νοέμβριο του 2024. Συνέχισε την καριέρα του στη Σαντόνγκ στην Κίνα, εκεί όπου αρίθμησε 7.3 πόντους με 5.2 ριμπάουντ ανά 15.4′ κατά μέσο όρο σε 35 αγώνες.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού: “Ο Αφρικανός σέντερ, Khalifa Koumadje, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, για την περίοδο της προετοιμασίας της ομάδας”.