Ολυμπιακός: Οι εκλεκτοί του Μεντιλίμπαρ για τη League Phase του Champions League

Ο Ολυμπιακός κατέθεσε στην UEFA την ευρωπαϊκή λίστα του για τα οκτώ παιχνίδια στη League Phase του Champions League. Δείτε τους εκλεκτούς του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Εκτός έμειναν Καμπελά, Γιαζίτζι και Μάνσα.

Το παράθυρο για την κατάθεση των ευρωπαϊκών λιστών στις διοργανώσεις της UEFA για τη νέα σεζόν έκλεισε το βράδυ της Τρίτης (2/9), με τον Ολυμπιακό να γνωστοποιεί τις επιλογές του.

Όπως γράφει τo Sport24, οι «ερυθρόλευκοι» κατέθεσαν τη λίστα με τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στα οκτώ παιχνίδια της League Phase του Champions League, απέναντι σε Πάφο (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Ρεάλ (εντός), Καϊράτ (εκτός), Λεβερκούζεν (εκτός) και Άγιαξ (εντός).

Εκτός ευρωπαϊκής λίστας έμειναν οι Ρεμί Καμπελά, Γιουσούφ Γιαζίτζι και Γκουστάβο Μάνσα. Στη λίστα Β’ δηλώθηκαν οι Μουζακίτης, Λιατσικούρας και Πνευμονίδης, με τις υπόλοιπες θέσεις να συμπληρώνονται το επόμενο διάστημα.

Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τη League Phase

Τερματοφύλακες: Πασχαλάκης, Τζολάκης

Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο

Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Πνευμονίδης, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.

Μη γηγενείς (17): Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Ταρέμι, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Νασιμέντο.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Πάφος (19:45)

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)

Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ (22:00)

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)

Όλα τα παιχνίδια των νταμπλούχων Ελλάδας στη League Phase του Champions League θα μεταδοθούν τόσο από την COSMOTE TV, όσο και από το MEGA.

Το σύστημα διεξαγωγής

Στη League Phase συμμετέχουν 36 ομάδες σε μια ενιαία βαθμολογία.

Κάθε ομάδα θα παίξει κόντρα σε οκτώ ομάδες, δίνοντας συνολικά οκτώ παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 1η μέχρι και την 8η θέση θα μπουν απευθείας στους 16

Οι ομάδες των θέσεων 9 έως 24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες playoffs. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνονται στις έδρες των ομάδων 17-24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16.

Οι τελευταίες 12 ομάδες δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη.

Το μονοπάτι που θα ακολουθήσει η κάθε ομάδα στα νοκ-άουτ καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη θέση που θα καταλάβει στο League Phase

Αυτά είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase

Διαφορά τερμάτων

Καλύτερη επίθεση

Εκτός έδρας καλύτερη επίθεση

Νίκες

Εκτός έδρας νίκες

Βαθμοί που κερδίθηκαν απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage

Διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage

Καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στη League Stage

Χαμηλότεροι πόντοι πειθαρχίας

Βαθμολογία της ομάδας στο ranking της UEFA

Οι “ερυθρόλευκοι” έχουν εξασφαλισμένα έσοδα μόνο με την παρουσία τους στη League Phase του Champions League 29.002.000 ευρώ (18.62 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή στη League Phase + 5.611 εκατ. ευρώ από το value pillar + 4.496 εκατ. ευρώ από τις 13 “μετοχές” από το δεκαετές ranking στην UEFA).

Η κάθε νίκη δίνει 2.1 εκατομμύρια ευρώ και η ισοπαλία 700 χιλιάδες ευρώ. Τα 700 χιλιάρικα στις ισοπαλίες που “ξεμένουν” θα μοιραστούν εκ νέου στις ομάδες.

Αναλυτικά το UEFA Ranking των αντιπάλων του Ολυμπιακού

Νο1 Ρεάλ Μαδρίτης – 143.500 (ΕΝΤΟΣ)

Νο10 Μπαρτσελόνα – 103.250 (ΕΚΤΟΣ)

Νο12 Άρσεναλ – 98.000 (ΕΚΤΟΣ)

Νο13 Μπάγερ Λεβερκούζεν- 95.250 (ΕΝΤΟΣ)

Νο28 Αϊντχόφεν – 69.250 (ΕΝΤΟΣ)

Νο30 Άγιαξ 67.250 (ΕΚΤΟΣ)

Νο37 Ολυμπιακός – 56.500

Νο145 Πάφος – 11.125 (ΕΝΤΟΣ)

No266 Καϊράτ – 5.550 (ΕΚΤΟΣ)