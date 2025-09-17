Ολυμπιακός – Πάφος: Η ενδεκάδα των ερυθρόλευκων για την πρεμιέρα τους στο Champions League

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Πάφο στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο στο κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης” (17/09, 19:45, MEGA, Cosmote Sport 2 HD, LIVE MATCHCENTER SPORT24) για την 1η αγωνιστική του UEFA Champions League.

Πριν την έναρξη του αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα των ερυθρόλευκων για την αναμέτρηση με την κυπριακή ομάδα.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ροντινέι, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.