Ολυμπιακός – Πάφος: Το εντυπωσιακό κορεό στο “Γ. Καραϊσκάκης”

Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Πάφο, ένα μεγάλο κορεό έκανε την εμφάνισή του για την επιστροφή των νταμπλούχων Ελλάδας στο Champions League.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League έπειτα από μια πενταετία και θέλει να μπει με το δεξί στη League Phase αντιμετωπίζοντας (17/09, 19:45, MEGA, Cosmote Sport 2 HD, LIVE MATCHCENTER SPORT24) στο κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης” την Πάφο για την 1η αγωνιστική.

Μερικά δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη του αγώνα, οι ερυθρόλευκοι υποδέχθηκαν τους παίκτες των δύο ομάδων με ένα εντυπωσιακό κορεό για την επιστροφή των νταμπλούχων Ελλάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι φίλοι των ερυθρόλευκων σχημάτισαν στις κερκίδες την αγγλική λέξη Legend, που σημαίνει θρύλος.