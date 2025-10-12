Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός ο Ναν από το ντέρμπι

Ο Κέντρικ Ναν δεν θα αγωνιστεί στο ντέρμπι του ΣΕΦ.

Ο Κέντρικ Ναν δεν βρίσκεται στους έξι ξένους του Παναθηναϊκού AKTOR για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Oπως αναφέρει το Sport24.gr τρεις ώρες πριν από το τζάμπολ έγινε γνωστό πως ο Αμερικανός σούπερ σταρ των πρασίνων αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο, εξαιτίας ενός χτυπήματος που είχε δεχθεί στο ματς με την Μπασκόνια.

Από τον Παναθηναϊκό πάντως είναι καθυσιχαστικοί για την κατάσταση του MVP της περσινής Ευρωλίγκας.