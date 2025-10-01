Ολυμπιακός: Πλημμύρισε το Λονδίνο από φιλάθλους πριν το ματς με την Άρσεναλ

Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν κατακλύσει τους δρόμους στο Βόρειο Λονδίνο, λίγη ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα με την Άρσεναλ (01/10, 22:00) για τη League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στο Emirates, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League (1/10, 22:00, MEGA, COSMOTE SPORT 2HD, LIVE Match Center από το SPORT24).

Όπως γράφει το SPORT24, oι φίλοι των Πειραιωτών έχουν κατακλύσει τους δρόμους του Βόρειου Λονδίνου λίγη ώρα πριν τη σέντρα, όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ανάρτησε η ερυθρόλευκη ΠΑΕ στα social media.

Δείτε τη φωτογραφία της ΠΑΕ Ολυμπιακός: