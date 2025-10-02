Ολυμπιακός: Πλημμύρισε το ΣΕΦ

Η βροχή δημιούργησε για μια ακόμη φορά φθορές στο ΣΕΦ, με μπαλώματα προσπαθούν να σώσουν το παρκέ οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.

Απογοητευτική είναι η κατάσταση στο ΣΕΦ καθώς μετά από ακόμη μία έντονη βροχόπτωση τα προβλήματα στην οροφή ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να προσπαθούν με μπαλώματα να σώσουν το παρκέ.

Οπως αναφέρει το Sport24.gr ο Ολυμπιακός είναι ακόμη ενοικιαστής στο γήπεδο, αφού μπορεί η συμφωνία με την κυβέρνηση να είναι δεδομένη, ωστόσο το ΣΕΦ δεν έχει περάσει ακόμη επίσημα στα χέρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός.