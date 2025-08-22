Oλυμπιακός – Ποδόσφαιρο γυναικών: Τη Δευτέρα (25/8) η ιστορική πρώτη προπόνηση

Η νεοσύστατη ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού μετράει αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν.

Η σεζόν 2025-26 θα είναι ιδιαίτερη για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα των Γυναικών καθώς πλέον θα εκπροσωπείται και ο Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι θέλησαν να δημιουργήσουν και το συγκεκριμένο τμήμα και την ερχόμενη Δευτέρα (25/8) στις 20:00 η νεοσύστατη ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών των Πειραιωτών θα πραγματοποιήσει την πρώτη της προπόνηση.

Αυτή θα λάβει χώρα στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη και με εκείνη θα αρχίσει ουσιαστικά την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν. Αυτό είναι το ερυθρόλευκο ρόστερ:

Τερματοφύλακες

Μαρισόφη Μούγιου

Δροσούλα Σιβούδη

Αμυντικοί

Ξανθή Μισιρλή

Χριστίνα Βαλκάνη

Σοφία Πελεκούδα

Μαρία Ματζάνα

Κωνσταντίνα Ξυλούρη

Μέσοι/Μεσοεπιθετικοί

Φαίδρα Λόγου

Μαρία Ιωαννίδη

Κατερίνα Τζάνη

Μαρία Δημητρίου

Αθηνά-Παρασκευή Φεγγούλη

Βασιλική Τρυγούτη

Επιθετικοί