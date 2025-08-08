Ολυμπιακός: Πού θα δείτε τη φιλική αναμέτρηση με την Αλ Τααβούν

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αλ Τααβούν σε φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία. Δείτε την ώρα και το κανάλι του φιλικού τεστ των ερυθρολεύκων.

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται και την Παρασκευή με τον Ολυμπιακό να δίνει φιλικό τεστ με την Αλ Τααβούν της Saudi Pro League επί ολλανδικού εδάφους. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει την ευχέρεια να δει σε ένα ακόμη τεστ την ετοιμότητα των παικτών.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 17:00 και θα μπορείτε να τον παρακολουθήσετε από το COSMOTE Sport 1 και φυσικά από το Match Center του SPORT24.

