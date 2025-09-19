Ολυμπιακός: Πού θα δείτε το φιλικό με την Αρμάνι Μιλάνο

Ολυμπιακός: Πού θα δείτε το φιλικό με την Αρμάνι ΜιλάνοΔιαβάζεται σε 1'
Το διεθνές τουρνουά της Κρήτης ξεκινά και ο Ολυμπιακός αγωνίζεται απόψε με την Αρμάνι Μιλάνο.
- 19 Σεπτεμβρίου 2025 08:27
Το IBT Crete ανοίγει την αυλαία του απόψε (Παρασκευή 19/9) με 4 ομάδες EuroLeague να ρίχνονται στην μάχη για την απόλυτη πρόβα τζενεράλε ενόψει της σεζόν που έρχεται.
Όπως γράφει το SPORT24, στις 18:00 η Φενέρμπαχτσε αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα, στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, ενώ στις 20:30 ο Ολυμπιακός -χωρίς τον Κίναν Έβανς- θα αγωνιστεί με την Αρμάνι Μιλάνο, που θα παραταχθεί με τρεις σημαντικές απουσίες.
Το πρόγραμμα της ημέρας στο IBT Crete:
- 18:00 Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας (Cosmote Sport 4)
- 20:30 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (Cosmote Sport 4, MatchCenter SPORT24)