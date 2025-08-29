Ολυμπιακός: Προχωρημένες επαφές για τη μεταγραφή του Ποντένσε

Ο Ολυμπιακός φουλάρει για να κλείσει τις μεταγραφικές του υποθέσεις, λίγα μόλις εικοσιτετράωρα πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας. Σε προχωρημένο στάδιο είναι οι επαφές του με τον Ποντένσε.

Ο Ολυμπιακός στοχεύει ακόμα σε τρεις μεταγραφικές κινήσεις και φουλάρει τις μηχανές του για να τις ολοκληρώσει, έως και τη λήξη της σχετικής προθεσμίας σε μερικά εικοσιτετράωρα από τώρα.

Όπως μεταδίδει το Sport24, στoυς εξτρέμ ο Ντάνιελ Ποντένσε έχει μπει και πάλι για τα καλά στο κάδρο του Ολυμπιακού, ύστερα από δικό του άνοιγμα τις προηγούμενες μέρες προς τους ανθρώπους των ερυθρόλευκων, αλλά και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον οποίο είχε επαφή.

Και οι δύο πλευρές επιθυμούν τη συνεργασία, κάτι που ο Ποντένσε έχει τονίσει προς τους ερυθρόλευκους, ενώ παράλληλα ο Πορτογάλος έχει ζητήσει την αποχώρησή του από την Αλ Σαμπάμπ.

Προφανώς, πάντως, πρόκειται για μια δύσκολη υπόθεση, καθώς καθώς ο παίκτης έχει υψηλό συμβόλαιο με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, που φτάνει τα 5.5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, η Αλ Σαμπάμπ δαπάνησε περίπου 5.000.000 ευρώ πέρυσι τέτοια εποχή για να τον αποκτήσει και δεδομένα θα ζητήσει οικονομικό αντίτιμο.

Το δεδομένο είναι ότι γίνεται σοβαρή προσπάθεια από τον Ολυμπιακό να φέρει πίσω στο Λιμάνι τον 28χρονο Πορτογάλο εξτρέμ και σύντομα αναμένεται να υπάρχουν νέα.

Τα δεδομένα για τους υπόλοιπους εξτρέμ

Η δεύτερη περίπτωση εξτρέμ αφορά τον Μπράιαν Χιλ, που αποτελεί ακόμη μια δύσκολη περίπτωση. Για τον παίκτη υπάρχουν επίσης αρκετά εμπόδια ως προς την απόκτησή του, καθώς ενδιαφέρονται γι’ αυτόν ομάδες της Ισπανίας και πιο συγκεκριμένα οι Ζιρόνα και Έλτσε.

Το γεγονός ότι ο παίκτης ανήκει στην Τότεναμ, είναι ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας, καθώς υπάρχει ερωτηματικό αναφορικά με τις σχέσεις της Νότιγχαμ με τους Λονδρέζους.

Τέλος, ο παίκτης, σε περίπτωση που αποκτηθεί, αναμένεται να είναι έτοιμος περίπου τον Οκτώβρη, καθώς τον περασμένο Μάρτιο, υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο γόνατο του.

Για τον Αντίνο, δημοσιεύματα στην Αργεντινή αναφέρουν ότι η Γοδόι δεν αποδέχθηκε ούτε την τελευταία πρόταση του Ολυμπιακού, ύψους 7.500.000 ευρώ και δηλώνει πως θέλει να κρατήσει τον παίκτη μέχρι τον Δεκέμβρη. Πάντως, ακόμη ο Ολυμπιακός είναι στο… ακουστικό.

Από κει και πέρα, πάντα υπάρχει μέσα στο μυαλό του Ολυμπιακού ο Ζότα Σίλβα της Νότιγχαμ. Για τον 26χρονο ποδοσφαιριστή φαίνεται ότι έχει ενοχλήσει την αγγλική ομάδα η Σπόρτινγκ, καθώς ο τεχνικός της πορτογαλικής ομάδας, Ρουί Μπόρζες, είχε τον Ζότα Σίλβα ποδοσφαιριστή στην Γκιμαράες και εκτιμά τα προσόντα του. Είναι ένας παίκτης που αρέσει στον Μεντιλίμπαρ και ο ποδοσφαιριστής πάντα είναι στα υπόψιν του Βάσκου τεχνικού.