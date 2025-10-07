Ολυμπιακός: Σκέψεις για επιβράβευση του Κοστίνια με βελτιωμένο συμβόλαιο

Η προνοητικότητα του Ολυμπιακού σε συνδυασμό με τον ολοένα και αυξημένο ρόλο του Κοστίνια στο rotation των “ερυθρόλευκων”, αλλά και τις ματιές που υπάρχουν πάνω του, οριοθετούν το πλαίσιο βάσει του οποίου ο Πορτογάλος, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του ’28, εκτιμάται βάσει πληροφοριών πως θα μπει σε διαδικασία οικονομικής αναπροσαρμογής του.

Επιβεβλημένη στη σύγχρονη football business η προνοητικότητα. Τόσο σε επίπεδο αγοράς όσο και ισορροπιών εντός των αποδυτηρίων. Στον Ολυμπιακό αποδεδειγμένα αυτή προκύπτει σε διάφορες περιπτώσεις.

Από τη διαχείριση των γηγενών “διαμαντιών” (Κωστούλας, Τζολάκης, Μουζακίτης), αλλά και πιο πρόσφατα με την προ εβδομάδων συζήτηση σχετικά με τις προθέσεις των πρωταθλητών Ελλάδας να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναπροσαρμογής και ανανέωσης του συμβολαίου ενός εκ των κορυφαίων της μέχρι στιγμής σεζόν τους, του Τσικίνιο, παρότι το τρέχον του Πορτογάλου με τους “ερυθρόλευκους” ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

Δεν είναι όμως το μόνο. Όπως συζητήθηκε στο Box2Box by Betsson με τους Ηλία Καλλονά και Αντώνη Οικονομίδη, ανάλογες σκέψεις και ενέργειες γίνονται και για έναν ακόμη Πορτογάλο του ρόστερ, τον Κοστίνια. Ο 25χρονος δεξιός μπακ έχει αναβαθμιστεί σε επίπεδο rotation και αυτό σε συνδυασμό με τις ματιές που έχει προκαλέσει από πέρυσι κιόλας (υπενθυμίζεται η πρόταση της Ζενίτ στην προηγούμενη χειμερινή μεταγραφική περίοδο) μοιραία οδηγεί τους υπεύθυνους των πρωταθλητών Ελλάδας να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για αναπροσαρμογή του συμβολαίου του.

Χρονικό περιθώριο σαφώς υπάρχει, αφού ο Ίβηρας ακραίος αμυντικός δεσμεύεται ως το καλοκαίρι του ’28, ωστόσο καταγράφεται και επισημαίνεται η πρόθεση και η σκέψη των επιτελών των “ερυθρόλευκων”, η οποία και έγκειται στην οικονομική προσαρμογή του συμβολαίου του (από τους πλέον χαμηλόμισθους του δυναμικού του Ολυμπιακού) με τον ρόλο που πλέον απολαμβάνει και τη δυναμική που ολοένα και περισσότερο αποκτά.

Δείτε το Box2Box by Betsson: