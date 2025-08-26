Ολυμπιακός: Τα νούμερα της νέας σεζόν – Αλλαγή για τον Κίναν Έβανς

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τα νούμερα που θα έχουν οι παίκτες του στην φανέλα την ερχόμενη σεζόν.

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τους αριθμούς που θα φορούν οι παίκτες του στις φανέλες τους για τη νέα σεζόν 2025-26, λίγες ώρες πριν από την πρώτη προπόνηση της χρονιάς, στέλνοντας το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media.

Όπως γράφει το SPORT24, στους νεοαποκτηθέντες, ο Τάισον Γουόρντ διάλεξε το “3”, ο Όμηρος Νετζήπογλου το “21”, ο Κώστας Αντετοκούνμπο το “37”, ο Ντόντα Χολ το “45”, ενώ ο Κίναν Έβανς άφησε το “12” που είχε λάβει στη σεζόν που δεν αγωνίστηκε, για να εμφανιστεί πλέον με το “2”.

Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες κράτησαν τον αριθμό που είχαν και πέρυσι, δείχνοντας συνέπεια και συνέχεια στη φανέλα.

Η δημοσίευση του Ολυμπιακού

“Οι αριθμοί στις «ερυθρόλευκες» φανέλες κλείδωσαν Η αντίστροφη μέτρηση τελειώνει… ΞΕΚΙΝΑΜΕ!”