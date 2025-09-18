Ολυμπιακός: Τι ισχύει για την απόκτηση γκαρντ και ψηλού

Ο Ολυμπιακός έχει βγει στην αγορά για γκαρντ και μετά τον τραυματισμό του Έβανς αναζητά όλο και πιο έντονα τον παίκτη που θα πλαισιώσει τον Τόμας Γουόκαπ στη θέση του πλέιμεϊκερ.

Ήδη μετά τα φιλικά στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός είχε βγει στην αγορά για την απόκτηση γκαρντ, ωστόσο μετά την είδηση για τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς στην αριστερή επιγονατίδα η ανάγκη έχει γίνει ακόμη μεγαλύτερη.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού παρακολουθούν την αγορά και αναζητούν έναν παίκτη που οπωσδήποτε θα μπορεί να αγωνιστεί σε θέση πλέιμεϊκερ για να πλαισιώσει τον Τόμας Γουόκαπ στον “άσο”.

Στην εκπομπή BIG 4 by Betsson του SPORT24, Σπύρος Καβαλιεράτος και Κωνσταντίνος Μελάγιες ανέλυσαν την υπόθεση και συμφώνησαν ότι η μεταγραφή γκαρντ αποτελεί πλέον προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Μελάγιες, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη για το διεθνές τουρνουά στο οποίο θα συμμετάσχουν οι Πειραιώτες, ανέφερε: “ο Ολυμπιακός όντως έχει βγει στην αγορά πλέον και την κοιτάζει με μεγαλύτερη ζέση. Είναι μια ομάδα που έχει και τους 12 μήνες του χρόνου τα μάτια της στην αγορά γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι ευκαιρία μπορεί να σου προσφέρει το timing.

Η ομάδα προσπάθησε μέσα στο καλοκαίρι να πάρει τον Φρανσίσκο από την Ζάλγκιρις, αλλά εισέπραξε αρνητική απάντηση από την ομάδα του Κάουνας και προσπάθησε να πάρει τον Τζόουνς-Γκαρσία, ο οποίος τρέλανε τον Μπαρτζώκα με τις εμφανίσεις του στο Λας Βέγκας, αλλά υπέγραψε στους Σπερς. Όταν αυτές οι δύο περιπτώσεις ολοκληρώθηκαν με αρνητική έκβαση, ο Ολυμπιακός αποφάσισε ότι αφού δεν βρήκε τον παίκτη που θέλει, θα περιμένει και θα στηριχτεί στον Έβανς, βλέποντας παράλληλα το πώς θα ανταποκριθεί.

Μετά τον τραυματισμό του Έβανς, που θα τον αφήσει σίγουρα εκτός για έναν μήνα, ο Ολυμπιακός κοιτάζει πλέον ξεκάθαρα την αγορά των γκαρντ”.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Σπύρος Καβαλιεράτος, που συμφώνησε και ανέφερε ότι το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για γκαρντ έχει πια φουντώσει, εξηγώντας ότι οι ερυθρόλευκοι είχαν βγει στην αγορά ήδη από την επόμενη των φιλικών στην Κύπρο.

Οι δυο τους συμφώνησαν ότι η αγορά αυτή τη στιγμή είναι στενή, με δύο-τρία ονόματα από το NBA να ξεχωρίζουν (Μόρις, Τζόζεφ, Μπάντον), όμως και αυτοί θα ήθελαν να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για να αγωνιστούν στο NBA.

Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Ολυμπιακός δεν αποκλείεται να χτυπήσει την πόρτα ευρωπαϊκών ομάδων, ακόμα και της EuroLeague, προκειμένου να τσεκάρουν τις προθέσεις τους για να αποδεσμεύσουν κάποιον παίκτη.

Ο Σπύρος Καβαλιεράτος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κινηθεί ο Ολυμπιακός και για δύο γκαρντ, με τον έναν να έχει χαρακτηρηστικά defensive stopper και τον άλλο να συμμετέχει περισσότερο στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Βέβαια, η έντονη διάθεση για απόκτηση γκαρντ, δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κινηθεί και για σέντερ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αποκτήσει και έναν ακόμη ψηλό, ο οποίος είτε θα είναι ο Κουμάντζε, ο οποίος δεν εντυπωσίασε στην Κύπρο, είτε κάποιος άλλος, που ενδεχομένως να έρθει μετά την έναρξη της σεζόν.