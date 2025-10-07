Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα των ερυθρολεύκων στην EuroLeague μέχρι τις 19 Δεκέμβρη

Αυτό είναι το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην EuroLeague έως τις 19 Δεκεμβρίου.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του απαιτητικό πρόγραμμα στην EuroLeague, μετά την πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν.

Όπως αναφέρει το SPORT24, αυτό είναι το πρόγραμμα της ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για τους επόμενους δύο και κάτι μήνες.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού μέχρι τις 19 Δεκέμβρη