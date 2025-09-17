Ολυμπιακός: Τραυματίστηκε ο Κίναν Έβανς

Πρόβλημα με Κίναν Έβανς για τον Ολυμπιακό. Χάνει την πρεμιέρα της EuroLeague.

Χωρίς τον Κίναν Έβανς θα πορευτεί ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα της EuroLeague.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ που επικαλείται το Sport24.gr, ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα και αναμένεται να μείνει εκτός προπονήσεων για 15-20 μέρες.

Όπως είναι λογικό, ο Έβανς δεν θα ακολουθήσει την αποστολή του Ολυμπιακού στην Κρήτη για τα φιλικά προετοιμασίας στο Ηράκλειο. Αντίθετα, εκεί θα ταξιδέψουν οι διεθνείς Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παίξει στη Βιτόρια με την Μπασκόνια (30/9, 21:30) στην 1η αγωνιστική της EuroLeague, ενώ στις 2 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, αφού η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ξεκινάει φέτος με διαβολοβδομάδα.