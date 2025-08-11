Ολυμπιακός: Χάνει τα μεγάλα φιλικά με Ίντερ και Νάπολι ο Ζέλσον

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει κατά σειρά τις Νάπολι και Ίντερ, εντούτοις σε αυτά τα παιχνίδια δεν θα έχει στη διάθεση του τον Ζέλσον Μαρτίνς. Πόσο καιρό θα απουσιάσει ο Πορτογάλος εξτρέμ.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε το Σάββατο (9/8) της Ουνιόν Βερολίνου, έχοντας σε πολύ καλή μέρα τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ωστόσο ο Πορτογάλος στάθηκε άτυχος κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, αφού αισθάνθηκε πρόβλημα στον προσαγωγό και τελικά βγήκε αλλαγή στο 81ο λεπτό.

Όπως αναφέρει το Sport24.gr, o παίκτης υποβλήθηκε σε εξετάσεις και τελικά θα απουσιάσει για μία εβδομάδα από τις δραστηριότητες του συλλόγου.

Ως εκ τούτου, ο Μαρτίνς θα απουσιάσει τόσο στο πρώτο παιχνίδι με τη Νάπολι όσο και στο δεύτερο με την Ίντερ. Παρόλα αυτά, ο εξτρέμ θα είναι έτοιμος και στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Αστέρα AKTOR.