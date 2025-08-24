Ουκρανία-Ελλάδα 62-65: Νίκη για την Εθνική Κορασίδων στο φινάλε των ομίλων

Νίκη με 65-62 πήρε η Εθνική Κορασίδων κόντρα στην Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη.

Νίκη με 65-62 πήρε η Εθνική Κορασίδων κόντρα στην Ουκρανία στο τελευταίο παιχνίδι της στη φάση των ομίλων του EuroBasket U16 Β’ κατηγορίας, που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη.

Πλέον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα παίξει για τις θέσεις 9-16 στους αγώνες κατάταξης του τουρνουά, αφού δεν κατάφερε να πάρει μία από τις δύο πρώτες θέσεις (σσ. ρεκόρ 2-2) του ομίλου, που οδηγούσαν στα προημιτελικά.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 10-24, 28-44, 44-55, 62-65

ΕΛΛΑΔΑ (Καλογερόπουλος): Χουσελά 3 (1), Κακαρά 6, Φουστέρη 24 (5/11 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μιλητσοπούλου, Προδρομίδη, Παπαδάκου, Βουγιούκα 12 (3), Σκούμα 5, Ντοκμετζή, Μπεκίρη, Τουμπανιάρη 15 (3/10 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 9/12 βολές, 19 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Καβελίδη.