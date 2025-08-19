Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου Εφήβων-Νεανίδων: Ο Ντούμας πέρασε στον τελικό των 100μ. με διπλό πανελλήνιο ρεκόρ

Ο Ευάγγελος Εφραίμ Ντούμας πέρασε στον τελικό 100μ. πρόσθιο Εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου και έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που τερμάτισε σε λιγότερο από ένα λεπτό, κάνοντας διπλό πανελλήνιο ρεκόρ.

Ο Ευάγγελος Εφραίμ Ντούμας έκανε ιστορική εμφάνιση στο Aquatic Center του Οτοπένι, καθώς στον ημιτελικό των 100μ. πρόσθιο Εφήβων έγινε ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που “κατεβαίνει” το ένα λεπτό, με χρόνο 59.77.

Με αυτή την επίδοση προκρίθηκε στον αυριανό (20/8, 19:00) τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Όπως αναφέρει το SPORT24, το προηγούμενο ρεκόρ του (και πανελλήνιο Εφήβων) ήταν 1:00.18, ενώ ταυτόχρονα “έσπασε” και το ιστορικό πανελλήνιο Ανδρών & Νέων Ανδρών του Δημήτρη Ξυνάδα (1:00.03 από το 2009), πραγματοποιώντας μία καταπληκτική εμφάνιση.

Ταχύτερος των ημιτελικών ήταν ο Βρετανός Φίλιπ Νοβάκι (59.24), ακολούθησε ο Ιάπωνας Σιν Οχάσι (59.72), ο οποίος είναι κάτοχος και του παγκοσμίου ρεκόρ Εφήβων (58.94).