Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πού θα δείτε την Ελίνα Τζένγκο στα προκριματικά του ακοντισμού

Η Ελίνα Τζένγκο διεκδικεί το απόγευμα της Παρασκευής (19/9) την πρόκριση στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι της μετάδοσης.

Την πρώτη της εμφάνιση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάνει το απόγευμα της Παρασκευής (19/09) η Ελίνα Τζένγκο.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 και 9η στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ρίχνεται στη μάχη του β’ προκριματικού γκρουπ του ακοντισμού στις 15:00, με τον αγώνα να μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ2 και το SPORT24.

Η 23χρονη αθλήτρια θα επιδιώξει στην πρώτη της βολή να πετύχει το όριο των 62,50 μέτρων για να προκριθεί απευθείας στον τελικό.

Φέτος, η Τζένγκο έχει πετύχει 64,90 μέτρα και έχει αγωνιστεί σε τέσσερις αγώνες με βολές πάνω από τα 64,00 μέτρα. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στοχεύει να καταγράψει την πρώτη της 65άρα από το 2022 και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου.