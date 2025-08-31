Παναγιώτης Γιαννάκης: Η εξέλιξη της Εθνικής φαίνεται διά γυμνού οφθαλμού

Όσα δήλωσε ο Παναγιώτης Γιαννάκης στην ΕΡΤ μετά τη νίκη της Ελλάδας επί της Γεωργίας.

Η Εθνική ομάδα διέλυσε τη Γεωργία με 94-53 και πλησίασε ακόμη περισσότερο στο βάθρο του EuroBasket 2025.

Όπως γράφει το Sport24, στο γήπεδο της Κύπρου έδωσε το «παρών» και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, πρώην πρωταθλητής Ευρώπης και ομοσπονδιακός τεχνικός, ο οποίος δεν έκρυψε τα θετικά του σχόλια για την εικόνα της «γαλανόλευκης».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Παναγιώτης Γιαννάκης στην ΕΡΤ: “Καταφέραμε να ελέγξουμε το παιχνίδι, κυρίως στην άμυνα με τις ατομικές και τις ομαδικές μας άμυνες. Είχαμε πολύ καλό ποσοστό στο τρίποντο, όμως στη συνέχεια παίξαμε ένα ματς που δεν είναι για κριτική. Κοιτάξαμε να το βγάλουμε σαν μια ελαφριά προπόνηση, όπως ήταν το παιχνίδι με την Κύπρο, αλλά δεν χάσαμε σε κανένα σημείο την ευστοχία που θα χρειαστούμε μακριά από το καλάθι.

Νομίζω ότι απέναντι σε μια ομάδα με μεγάλα κορμιά, κατορθώσαμε να ισορροπήσουμε το παιχνίδι των αντιπάλων στο ριμπάουντ, κάτι που δεν είχαμε απέναντι στην Ιταλία για παράδειγμα. Σε ό,τι αφορά στο μέλλον, η εξέλιξή μας φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού.

Σε αυτά τα τουρνουά έχει σημασία το πώς αντιμετωπίζεις τις μέτριες και τις κακές εμφανίσεις σου και να εξελίσσεις και το παιχνίδι σου, να παίρνεις θετικά πράγματα που μπορείς να επαυξήσεις. Θα περιμένουμε τις επόμενες δύο αγωνιστικές, για να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση ως πρώτοι, γιατί είναι σημαντικό. Το τουρνουά δεν θέλουμε να τελειώνει όσο παίζουμε καλά”.

Για τη συνέχεια της Εθνικής και τα νοκ-άουτ: “Όσο μπορούμε να υποστηρίζουμε την προσπάθεια των παιδιών, να μην υπάρχει εφησυχασμός, αλλά μια ηρεμία. Η άμυνά μας είναι σε πολύ καλό επίπεδο, αν και ακόμα δεν αντιμετωπίσαμε γκαρντ πολύ υψηλού επιπέδου. Σήμερα παίξαμε με μια ομάδα που έχανε την μπάλα εύκολα όταν τους πιέζαμε. Ίσως τα επόμενα με δύο παιχνίδια μας δώσουν την ευκαιρία να εξελίξουμε τον τρόπου που θα εξελίξουμε τον τρόπο παιχνιδιού.

Είτε το θέλουμε, είτε όχι τα νοκ-άουτ παιχνίδια έχουν δύο πράγματα, το ένα είναι να μη χάνεις ποτέ τη συγκέντρωσή σου, να μην παρασύρεσαι από το σκορ και να έχεις υπομονή να εκτελέσεις τα πράγματα που έχεις δουλέψει‘.

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: “Όταν παίρνει την μπάλα στο τρανζίσιον των παικτών, διαβάζει πολύ καλά τους χώρους. Ο Γιάννης πάντα προσπαθούσε και έκανε ό,τι μπορούσε. Ένα παιδί με τον χαρακτήρα του Γιάννη, θέλει σε κάθε παιχνίδι να κερδίζει η ομάδα του και να δίνει το 100%. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας“.