Παναιτωλικός: Στην πόρτα της εξόδου ο Γιάννης Πετράκης

Η βαριά ήττα του Παναιτωλικού από τον Λεβαδειακό με 6-0, αναμένεται να δρομολογήσει εξελίξεις. Κοντά στην πόρτα της εξόδου ο Γιάννης Πετράκης.

Βαρύ είναι το κλίμα στο Αγρίνιο μετά τη συντριβή με 6-0 από τον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οπως αναφέρει το Sport24.gr o Παναιτωλικός είναι στην προτελευταία θέση με 4 βαθμούς, μόλις μία νίκη και τη χειρότερη άμυνα με 12 γκολ παθητικό (όσα έχει και ο Αστέρας AΚΤΟR).

Γενικά, η πορεία της ομάδας μέχρι στιγμής έχει δημιουργήσει προβληματισμό και ειδικά η βαριά ήττα στη Λιβαδειά φαίνεται πως θα φέρει εξελίξεις σε ό,τι αφορά στον πάγκο, καθώς όπως όλα δείχνουν ο Γιάννης Πετράκη είναι κοντά στην πόρτα της εξόδου.

Μετά το ματς στη Λιβαδειά, ο έμπειρος τεχνικός ανέλαβε την ευθύνη, τονίζοντας: “Μία πολύ κακή μέρα. Όλα πήγαν στραβά. Ένα μεγάλο συγγνώμη στον κόσμο του Παναιτωλικού. Αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτό που έγινε. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν οι αποφάσεις του διαιτητή που μας εκνεύρισαν και οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα“.