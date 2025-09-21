Παναθηναϊκός AKTOR – Αδελαΐδα 36ερς: Πράσινο επιθετικό υπερθέαμα στο Σίδνεϊ

Σκορ, θέαμα και ουσία από τον Παναθηναϊκό, που έβαλε 77 πόντους στο β΄ μέρος και διέλυσε τους Αδελαΐδα 36ερς με 106-89 για το 2/2 στο 7ο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”.

Κάνοντας μία μαγική τρίτη περίοδο με 34 πόντους, ο Παναθηναϊκός ανέτρεψε την κατάσταση απέναντι στους Αδελαΐδα 36ερς (39-47, 20′) στην Qudos Bank Arena του Σίδνεϊ, επικράτησε με το εμφατικό 106-89 και έκανε το 2/2 στο 7ο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Κέντρικ Ναν έβαλε τις βάσεις και έμοιαζε ξανά ασταμάτητος, προσφέροντας 26 πόντους. Όμως σίγουρα δεν ήταν ο μόνος που ξεχώρισε από την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ο Τζέριαν Γκραντ πέτυχε double-double με 11 πόντους, 10 ασίστ. Ο Ρισόν Χολμς το έκανε με 14 πόντους, 10 ριμπάουντ, ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είχε 14 πόντους (4/6 τρίποντα) και 8 ριμπάουντ. Διψήφιος και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με 10 πόντους, αλλά και ο Ντίνος Μήτογλου με 12.