Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ – Μπαρτσελόνα 96-103: Υπνωτισμένος και χωρίς διάρκεια, ηττήθηκε στο σπίτι του

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ενέργεια, ούτε διάρκεια, με ασποτέλεσμα να ηττηθεί με 103-96 από την Μπαρτσελόνα στη 2η στροφή της EuroLeague. Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κώστας Σλούκας κατέβαλλαν μεγάλη προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κάνει το 2/2 στην πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν στην EuroLeague, αφού ηττήθηκε με 103-96 από την Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens, μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα του κόντρα στην Μπάγερν.

Οπως αναφέρει το Sport24.gr το ματς στράβωσε από την αρχή για τους πράσινους που βρέθηκαν να χάνουν με 0-11. Παρότι επέστρεψαν άμεσα, δεν είχαν διάρκεια και ρυθμό, με συνέπεια να ηττηθούν στο σπίτι τους.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ξεχώρισε με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ, ενώ ο Κώστας Σλούκας πέτυχε double-double με 13 πόντους, 11 ασίστ, ενώ έβγαλε και σπουδαίες άμυνες. Στο τέλος της βραδιάς αυτό δεν ήταν αρκετό για το τριφύλλι.

Ο MVP

Η Μπαρτσελόνα είχε ένα καρέ πρωταγωνιστών, όμως οι Κέβιν Πάντερ και Γουίλ Κλάιμπερν έβαλαν δύο διαδοχικά τρίποντα στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου για το 69-81, που έκοψε τα πόδια των παικτών του Παναθηναϊκού.

Τα στατιστικά που ξεχώρισαν

Ο Παναθηναϊκός είχε 5 λάθη στην πρώτη περίοδο του αγώνα, δίνοντας στην Μπαρτσελόνα 8 εύκολους πόντους. Την ίδια ώρα, οι Μπλαουγκράνα είχαν 5/11 τρίποντα. Μέχρι την ανάπαυλα, οι φιλοξενούμενοι είχαν μαζέψει 11 επιθετικά ριμπάουντ, τα οποία μεταφράστηκαν σε 9 πόντους δεύτερης ευκαιρίας.

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το παιχνίδι με Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Μήτογλου και Χολμς και βρέθηκε να χάνει με 0-8 στο 2′, έχοντας υποπέσει σε 3 λάθη. Ο Αταμάν πήρε time-out κι αμέσως μετά έριξε στο παιχνίδι Σλούκα, Όσμαν, Χουάντσο και Γιούρτσεβεν.

Ο Μπίλι έγραψε με τρίποντο το 0-11 (2’45”), όμως οι αλλαγές έπιασαν τόπο και οι πράσινοι απάντησαν με δικό τους σερί 13 πόντων (13-11, 6’20”). Κάπου εκεί άναψαν τα αίματα ανάμεσα σε Πάντερ και Ναν, με τους δύο παίκτες να χρεώνονται με αντιαθλητικό.

Η πρώτη περίοδος έκλεισε τελικά με τους φιλοξενούμενους στο +8 (18-26, 10′) και έχοντας 5/11 τρίποντα.

Τρέχοντας ένα επιμέρους 18-7 μέχρι το 13’40”, οι πράσινοι προσπέρασαν με 35-33. Σε εκείνο το σημείο ο Ναν χρεώθηκε με φάουλ και τεχνική ποινή για διαμαρτυρία, οπότε πέρασε στον πάγκο.

Οι φιλοξενούμενοι αισθάνθηκαν ξανά άνετα, πήραν εκ νέου τα ηνία και πήγαν στα αποδυτήρια με μια διαφορά 6 πόντων (45-51, 20′).

Η ομάδα του Πενιαρόγια βρέθηκε ξανά στο +11 (48-59, 22′) μετά από τρίποντο του Κλάιμπερν. Με τον Σλούκα να βοηθάει πολύ αμυντικά, οι πράσινοι έφτασαν στο 62-69 (26’25”). Στο 28′ ο Αταμάν χρεώθηκε με τεχνική ποινή, αφού διαμαρτυρήθηκε για φάουλ σε βάρος του Σορτς, πριν από τρίποντο του Μπριθοιυέλα για το 64-74.

Πάντερ και Κλάιμπερν έβαλαν δύο μαζεμένα τρίποντα για το 69-81 στο 31′ και τα πράγματα ζόρισαν πολύ. Σε κάθε προσπάθεια που έκανε ο Παναθηναϊκός να μειώσει στους 6-8 πόντους, οι Ισπανοί έβρισκαν ένα τρίποντο και τελικά έφυγαν με το διπλό από την Αθήνα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-26, 45-51, 69-75, 96-103

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 4, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 7, Χολμς 3 (3 ριμπάουντ), Σλούκας 18 (2/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 8/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ρογκαβόπουλος,Γκραντ 10 (1/3 τρίποντα, 3 λάθη), Ναν 10 (4/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ), Ερναγκόμεθ 27 (6/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 6/7 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μήτογλου 11 (2/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 8 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 6

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πενιαρόγια): Πάντερ 13 (2/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Κέιλ 5 (1), Νόρις 5 (1/4 τρίποντα), Βέσελι 7 (5 ριμπάουντ), Μπριθουέλα 3 (1), Σατοράνσκι (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ερναγκόμεθ 13 (1/1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Λαπροβίτολα 15 (4/8 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 λάθη), Κλάιμπερν 23 (5/9 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Σενγκέλια 17 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Πάρα 2