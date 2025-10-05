Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός εξάδας ξένων οι Όσμαν και Γιούρτσεβεν κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ξεκούραση για τους Όσμαν και Γιούρτσεβεν για παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, στην πρώτη αγωνιστική του Παναθηναϊκού AKTOR στην Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ (5/10 στις 16:00) στην πρώτη αγωνιστική της Stoiximan GBL και οι πράσινοι που θα παραταχθούν δίχως τον τιμωρημένο Εργκίν Αταμάν, θα έχουν εκτός εξάδας ξένων τους Ομέρ Γιούρτσεβεν και Τζέντι Όσμαν.

Οι έξι ξένοι του Παναθηναϊκού για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL θα είναι οι: Σορτς, Ναν, Γκραντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ και Χολμς.