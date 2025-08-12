Παναθηναϊκός AKTOR: Φωτογραφίες από την πρώτη προπόνηση του Ρογκαβόπουλου

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από την πρώτη προπόνηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου με τη νέα του ομάδα.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό AKTOR, πέρασε τις απαραίτητες εξετάσεις και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση στα πράσινα.

Όπως γράφει το SPORT24, η αθηναϊκή ΚΑΕ αποκάλυψε τις φωτογραφίες στα social media, με τις επιθετικές προσπάθειες του νέου μεταγραφικού αποκτήματός της, αλλά και με την είσοδό του στους εσωτερικούς χώρους του ΟΑΚΑ.

“Πρώτες ημέρες στα πράσινα και ένα νέο κεφάλαιο ξεκινάει για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Δείτε αποκλειστικά πλάνα από την πρώτη του προπόνηση ως μέλος του Παναθηναϊκού AKTOR. Δείτε ολόκληρο το άλμπουμ στο CLUB 1908″, έγραψε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.