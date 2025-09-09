Παναθηναϊκός AKTOR: Η ποινή του για τη μη συμμετοχή στο Super Cup

Έγινε γνωστή η ποινή του Παναθηναϊκού για τη μη συμμετοχή του στο Stoiximan Super Cup 2025.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Stoiximan GBL που πραγματοποιήθηκε σήμερα (9/9), επικυρώθηκε η ποινή που επιβλήθηκε στον Παναθηναϊκό, έπειτα από την οριστικοποίηση της μη συμμετοχής του στο φετινό Stoiximan Super Cup (26-27 Σεπτεμβρίου) στη Ρόδο.

Η ποινή περιλαμβάνει πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ, καθώς και αποκλεισμό της ομάδας από το Super Cup του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως γράφει το SPORT24, το καλοκαίρι οι «πράσινοι» είχαν καταθέσει πρόταση για την πλήρη αναμόρφωση του θεσμού, η οποία απορρίφθηκε. Παράλληλα, η συμμετοχή τους στη φετινή διοργάνωση κρίθηκε αδύνατη, εξαιτίας του ιδιαίτερα φορτωμένου προγράμματός τους μετά το ταξίδι στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Έπειτα από την οριστικοποίηση της απουσίας του Παναθηναϊκού, τη θέση του στο Stoiximan Super Cup θα πάρει η Καρδίτσα.