Παναθηναϊκός AKTOR: Κάταγμα στο δάχτυλο ο Σαμοντούροβ

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ υπέστη κάταγμα στο μεσαίο του δάχτυλο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.

Άτυχος ήταν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ καθώς στα 3’17” που αγωνίστηκε κόντρα στον Ολυμπιακό, τραυματίστηκε στο μεσαίο δάχτυλο του δεξιού του χεριού.

Όπως γράφει το SPORT24, ο διεθνής φόργουορντ το πρωί της Δευτέρας (13/10) μετέβη στο νοσοκομείο “ΥΓΕΙΑ” προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. υπέστη κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του μεσαίου δακτύλου της δεξιάς άκρας χειρός, καθώς και θλαστικό τραύμα, γι’ αυτό και του τοποθετήθηκε νάρθηκας.

Η κατάστασή του θα επανεκτιμάται συνεχώς.