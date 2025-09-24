Παναθηναϊκός AKTOR: Oι νέες φανέλες για τη σεζόν 2025/26

Δείτε τις εμφανίσεις του Παναθηναϊκού AKTOR για τη σεζόν 2025/26.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR παρουσίασε, το μεσημέρι της Τετάρτης (24/9) τις φανέλες του για τη σεζόν 2025/26.

Όπως αναμενόταν, το κόκκινο χρώμα στον κεντρικό χορηγό δεν υπάρχει πλέον, με το πράσινο και χρυσό να δεσπόζουν σε ένα μοναδικό συνδυασμό.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

“Σχεδιασμένη με ακρίβεια. Κατασκευασμένη με αριστεία. Κάθε λεπτομέρεια αφηγείται την ιστορία μας.

Καθαρό πράσινο. Καθαρό χρυσό.

Η εντός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2025/26 ενσαρκώνει την κληρονομιά της ομάδας μας!”.