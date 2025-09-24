Παναθηναϊκός AKTOR: Oι νέες φανέλες για τη σεζόν 2025/26

Παναθηναϊκός AKTOR: Oι νέες φανέλες για τη σεζόν 2025/26Διαβάζεται σε 1'
Δείτε τις εμφανίσεις του Παναθηναϊκού AKTOR για τη σεζόν 2025/26.
- 24 Σεπτεμβρίου 2025 12:23
Ο Παναθηναϊκός AKTOR παρουσίασε, το μεσημέρι της Τετάρτης (24/9) τις φανέλες του για τη σεζόν 2025/26.
Όπως αναμενόταν, το κόκκινο χρώμα στον κεντρικό χορηγό δεν υπάρχει πλέον, με το πράσινο και χρυσό να δεσπόζουν σε ένα μοναδικό συνδυασμό.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
“Σχεδιασμένη με ακρίβεια. Κατασκευασμένη με αριστεία. Κάθε λεπτομέρεια αφηγείται την ιστορία μας.
Καθαρό πράσινο. Καθαρό χρυσό.
Η εντός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2025/26 ενσαρκώνει την κληρονομιά της ομάδας μας!”.