Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Sold out το TELEKOM CENTER Athens, 4 μήνες πριν το ντέρμπι

“Τρέλα” και ανυπομονησία άνευ προηγουμένου επικρατεί στον κόσμο του Παναθηναϊκού AKTOR για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 2 Ιανουαρίου για τη EuroLeague, καθώς πάνω από 4 μήνες πριν τα εισιτήρια έκαναν… φτερά και το TELEKOM CENTER Athens θα είναι sold out.

Μόλις μερικές ημέρες έμειναν στον “αέρα” τα διαθέσιμα ελεύθερα εισιτήρια για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στον Ολυμπιακό στo TELEKOM CENTER Athens για τη EuroLeague.

Πλέον, όπως φαίνεται στο app των “πράσινων”, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν και στις 2 Ιανουαρίου (21:15) δεν θα “πέφτει καρφίτσα” στο γήπεδο του “τριφυλλιού”.

Όπως γράφει το SPORT24, η δίψα των φιλάθλων του Παναθηναϊκού όπως αντιλαμβάνεται κανείς ήταν τεράστια, αφού το “αιώνιο ντέρμπι” για τη EuroLeague είναι σε περίπου 4,5 μήνες.