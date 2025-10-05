Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Πρεμιέρα χωρίς Αταμάν, πού θα δείτε το παιχνίδι

Πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Stoiximan GBL κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά τα ανάμεικτα συναισθήματα που του άφησε η διαβολοβδομάδα της EuroLeague στρέφει την προσοχή του στην Stoiximan GBL, καθώς στην πρεμιέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ στο Telekom Center Athens.

Οι πράσινοι θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από την Μπαρτσελόνα και θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ δίχως την παρουσία του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος είναι τιμωρημένος λόγω των δηλώσεών του στους περσινούς τελικούς.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για το μεσημέρι της Κυριακής (5/10 στις 16:00) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και από το Match Centre του SPORT24.