Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν 91-82: Νίκη των πράσινων στο πρώτο σοβαρό τεστ

Ομέρ Γιούρτσεβεν και Κέντρικ Ναν βρέθηκαν σε καλή ημέρα και οδήγησαν τον Παναθηναϊκό σε νίκη με 91-82 επί της Παρτίζαν στο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” στην Αυστραλία. Δεν αγωνίστηκε ο Κώστας Σλούκας.

Νίκη με 91-82 πέτυχε ο Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στην Παρτίζαν στην John Cain Arena της Μελβούρνης -το δεύτερο μεγαλύτερο γήπεδο του Australian Open- για το 7ο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”, παρότι βρέθηκε να χάνει μέχρι και με 9 πόντους (35-44, 18’30”) και παρότι δεν έχει κάνει ούτε μία προπόνηση με γεμάτο ρόστερ στην φετινή προετοιμασία, λόγω του EuroBasket 2025.

Όπως μεταδίδει το Sport24, με τους Ματίας Λεσόρ και Ρισόν Χολμς να βρίσκονται εκτός, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν -που έφτασε μέχρι τον τελικό στη Ρίγα με την Τουρκία, αλλά δεν είχε μεγάλο ρόλο και καταπόνηση- βρήκε χώρο και ευκαιρίες για να γίνει παράγοντας του αγώνα. Ο διεθνής Τούρκος σέντερ πέτυχε double-double με 20 πόντους, 13 ριμπάουντ, ενώ ακόμα είχε 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, αλλά και 5 λάθη.

Αναμενόμενα καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κέντρικ Ναν, που προσέφερε 21 πόντους (2/6 τρίποντα) και 8 ασίστ. Ακολούθησε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 10 πόντους (2/8 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα. Δεν αγωνίστηκε, για λόγους ξεκούρασης, ο Κώστας Σλούκας. Επόμενη αναμέτρηση για τους πράσινους αυτή με τους Αδελαΐδα 36ερς την Κυριακή (21/9, 12:00) στο Σίδνεϊ.

Από την Παρτίζαν ξεχώρισε ο Τζαμπάρι Πάρκερ (18 πόντοι, 8 ριμπάουντ), ο Ντουέιν Ουάσινγκτον (19 πόντοι με 5/7 τρίποντα) και Ντίλαν Οσετκόφσκι (13 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ). Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς δεν είχε στη διάθεσή του τους τραυματίες Αλεξέι Ποκουσέβσκι – Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά και ο Άιζακ Μπόνγκα που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με την Γερμανία στο EuroBasket και εξασφάλισε κάποιες ημέρες άδεια.

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροβ, Γιούρτσεβεν και προηγήθηκε με 5-0 στο 1′. Η Παρτίζαν ήταν εκείνη που είχε όμως το προβάδισμα στο φινάλε του δεκαλέπτου (20-27, 10′), κυρίως χάρη στον Ουάσινγκτον που πέτυχε 12 πόντους με 4/4 τρίποντα.

Ο Ναν άρχισε να ανεβάζει στροφές και προσφέροντας 9 πόντους με 3 ασίστ στη δεύτερη περίοδο, βοήθησε τους πράσινους να μείνουν σε κοντινή απόσταση από την σερβική ομάδα (37-44, 20′).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν άρχισε να λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά μετά την ανάπαυλα και τρέχοντας επιμέρους 19-8 μέχρι το 27′, προσπέρασε με 56-52. Το μομέντουμ είχε αλλάξει κι έτσι ο Παναθηναϊκός έφτασε στη νίκη με 91-82.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-27, 37-44, 62-58, 91-82

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Ρογκαβόπουλος 10 (2/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σαμοντούροβ 8, Γκραντ 9 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ναν 21 (5/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/5 βολές, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 λάθη), Τολιόπουλος 7 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 9 (8 ριμπάουντ, 3 λάθη), Μήτογλου 7 (1), Γιούρτσεβεν 20 (9/11 δίποντα, 2/2 βολές, 13 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 λάθη, 1 κλέψιμο)

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Ομπράντοβιτς): Κ. Τζόουνς 2, Μίλτον 5 (0/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Ουάσινγκτον 19 (5/7 τρίποντα, 3 λάθη), Οσετκόφσκι 16 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Μποσνιάκοβιτς 3 (1), Μαρίνκοβιτς 2, Μιγιαΐλοβιτς 4, Μπράουν 13 (2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Λάκιτς (4 ριμπάουντ), Πάρκερ 18 (8 ριμπάουντ), Ντανίλοβιτς

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 25/40 δίποντα, 8/27 τρίποντα, 17/20 βολές, 41 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 11 επιθετικά), 25 ασίστ, 14 λάθη, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Παρτίζαν: 18/42 δίποντα, 10/25 τρίποντα, 16/19 βολές, 32 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 8 επιθετικά), 9 ασίστ, 5 λάθη, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ